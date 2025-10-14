Elezioni regionali 2025 Rany Pagano fa ' spazio' a Piscitelli nella Lega e si candida con Fratelli d' Italia

Casertanews.it | 14 ott 2025

L’ufficializzazione della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania ha acceso definitivamente i motori della campagna elettorale e scatenato un vero e proprio rimescolamento tra le forze del centrodestra.I consiglieri regionali Alfonso Piscitelli e Gennaro Cinque. 🔗 Leggi su Casertanews.it

