Elezioni regionali 2025 Consigliere uscente lascia Azione e aderisce a ' Casa Riformista'

Scossone politico in Terra di Lavoro: il consigliere regionale Salvatore Aversano lascia ufficialmente Azione e aderisce a Casa Riformista, la nuova formazione politica nata nell’alveo di Italia Viva.L’annuncio è stato dato dal coordinatore regionale di Italia Viva, Armando Cesaro, che ha accolto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - X Vai su X

Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Toscana 2025, i risultati definitivi e i voti per partito: Pd al primo posto, crolla la Lega - Alle elezioni regionali 2025 in Toscana ha vinto Eugenio Giani, presidente uscente di centrosinistra, con il 55% dei voti ... Da fanpage.it

REGIONALI 25 - Gli eletti in Consiglio regionale - TOSCANA: La coalizione del centrosinistra con il 54,34% dei voti ha conquistato 24 seggi, quella del centrodestra ne ha invece presi 16 con il 40,90% ... Scrive toscanamedianews.it

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Da fanpage.it