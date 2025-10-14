Elezioni regionali 2025 Circoscrizione Firenze3 | Barnini eletta

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mandati, Enrico Sostegni non sarà più consigliere regionale, com'era noto da tempo. Ed a raccoglierne il testimone sarà intanto Brenda Barnini: in un “feudo” del centrosinistra com'è da sempre il collegio Firenze 3 (Giani ha raccolto il 58,20% dei consensi, contro il 35,38% di Tomasi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elezioni regionali 2025 circoscrizioneEletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani - Eletti M5S in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net

elezioni regionali 2025 circoscrizioneRegionali 2025, Giani e il centrosinistra ‘largo’ governeranno in Toscana. Tutti gli eletti e i dati - Eugenio Giani si conferma presidente della Toscana per un secondo mandato, ottavo presidente dal 1970 in dodici elezioni che si sono succedute in cinquantacinque anni nella regione. Segnala 055firenze.it

elezioni regionali 2025 circoscrizioneREGIONALI 2025 - La mappa del voto nelle province - MAPPE INTERATTIVE - TOSCANA: Nei capoluoghi e nelle province l'esito delle elezioni regionali disegna, in qualche caso, equilibri politici diversi rispetto al risultato regionale ... Da toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Circoscrizione