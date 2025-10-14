Elezioni regionali 2025 Circoscrizione Firenze3 | Barnini eletta

Dopo due mandati, Enrico Sostegni non sarà più consigliere regionale, com'era noto da tempo. Ed a raccoglierne il testimone sarà intanto Brenda Barnini: in un “feudo” del centrosinistra com'è da sempre il collegio Firenze 3 (Giani ha raccolto il 58,20% dei consensi, contro il 35,38% di Tomasi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Elezioni regionali 2025. Disponibilità alla funzione di scrutatore e presidente di seggio. Dal 13 al 24 ottobre 2025 In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025 è possibile comunicare la propria disponibilità ad - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - X Vai su X

Eletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani - Eletti M5S in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net

Regionali 2025, Giani e il centrosinistra ‘largo’ governeranno in Toscana. Tutti gli eletti e i dati - Eugenio Giani si conferma presidente della Toscana per un secondo mandato, ottavo presidente dal 1970 in dodici elezioni che si sono succedute in cinquantacinque anni nella regione. Segnala 055firenze.it

REGIONALI 2025 - La mappa del voto nelle province - MAPPE INTERATTIVE - TOSCANA: Nei capoluoghi e nelle province l'esito delle elezioni regionali disegna, in qualche caso, equilibri politici diversi rispetto al risultato regionale ... Da toscanamedianews.it