Elezioni in Toscana Funaro | Pd a Firenze perde tre punti Serve riflessione col partito

Firenzepost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nella nostra regione abbiamo avuto una vittoria netta del nostro presidente e questa è la prova della risposta del buon governo di questi cinque anni e di quello che si aspetterà per il futuro". Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

elezioni in toscana funaro pd a firenze perde tre punti serve riflessione col partito

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana, Funaro: “Pd a Firenze perde tre punti. Serve riflessione col partito”

Contenuti che potrebbero interessarti

elezioni toscana funaro pdElezioni Regionali Toscana, Giani (Pd) vince: tutti i dati e i commenti nella maratona di StrettoWeb - Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali: secondo le prime proiezioni il governatore uscente sarebbe al 53,9% mentre ... Lo riporta strettoweb.com

elezioni toscana funaro pdElezioni Toscana 2025, i risultati definitivi e i voti per partito: Pd al primo posto, crolla la Lega - Alle elezioni regionali 2025 in Toscana ha vinto Eugenio Giani, presidente uscente di centrosinistra, con il 55% dei voti ... fanpage.it scrive

elezioni toscana funaro pdEletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Toscana Funaro Pd