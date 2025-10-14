Elezioni in Toscana dopo la vittoria Elly Schlein straparla

La riconferma di Eugenio Giani a Presidente della Regione Toscana è stata un’occasione troppo ghiotta per la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Dopo le due sconfitte elettorali subite nelle Marche e in Calabria la leader del Pd ha colto la palla al balzo per sfilare accanto al vincitore e pontificare sulla bontà e sul futuro del “campo largo”. I risultati elettorali in Toscana. Partiamo dai dati definitivi del voto regionale conclusosi ieri. Eugenio Giani si riconferma senza alcuna sorpresa alla guida della Toscana, raccogliendo il 53,92% dei voti. La regione si conferma vero e proprio “fortino rosso”, basti pensare che dall’introduzione delle elezioni regionali nel 1970 ha sempre vinto il candidato della sinistra. 🔗 Leggi su Panorama.it

