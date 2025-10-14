Elezioni in Toscana colpo di scena | il candidato fa ricorso
“Ingiustizia!”. – Le elezioni regionali in Toscana hanno visto la riconferma di Eugenio Giani come presidente della Regione, segnando la continuità amministrativa del centrosinistra. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione mediatica e politica è stato il risultato conseguito da Antonella Bundu, candidata per la lista Toscana Rossa. Pur non ottenendo seggi nel Consiglio regionale, la sua performance ha assunto rilievo simbolico e aperto nuove riflessioni all’interno della sinistra radicale. “Ingiustizia!”. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Tg2. . Le elezioni in #Toscana dove vince il governatore uscente, #EugenioGiani, espressione del campo largo del centrosinistra con oltre il 53% - facebook.com Vai su Facebook
mi puoi fare una tabella dei risultati delle elezioni regionali in toscana coni voti effettivi e il confronto con le elezioni regionali precedenti - X Vai su X
Elezioni regionali, Giani super-favorito in Toscana. Rumor anche su Veneto, Puglia e Campania (con un colpo di scena) - Subito dopo la chiusura delle urne, Affaritaliani pubblicherà le stime del sondaggista Alessandro Amador ... Lo riporta affaritaliani.it
Lega in caduta libera, crollo dell’affluenza e Renzi che esulta per i “suoi” Riformisti : cosa c’è da sapere sul voto in Toscana che ha riconfermato Giani - Fratelli d'Italia ottiene un risultato superiore a quello delle regionali di 5 anni fa ma più basso delle Europee del 2024. Riporta ilfattoquotidiano.it
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezione regionali in Toscana: trionfa Eugenio Giani - Ultime notizie, ultim'ora oggi: le elezioni regionali in Toscana sono state vinte dal governatore uscente Eugenio Giani, che ha trionfato ... Si legge su ilsussidiario.net