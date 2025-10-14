Elezioni di quartiere la Lega | Disciplinare calato dall' alto a rischio la regolarità delle operazioni di voto

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Passaggio in Commissione, lunedì 13 ottobre, del ‘disciplinare per le elezioni di quartiere’, il manuale operativo per gestire le regole elettorali predisposto dalla Giunta e considerato indiscutibile, tanto da privare i gruppi di minoranza e lo stesso Consiglio comunale della possibilità di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza” - Seduta accanto al riconfermato governatore Francesco Acquaroli nella conferenza stampa di Ancona, Arianna esalta il successo di Fratelli d’Italia, che proprio lei dirige: “Sono orgogliosa del nostro ... Da quotidiano.net

Elezioni regionali, centrodestra incerto e Lega spaccata - C'è ancora tempo per decidere i candidati alle prossime elezioni regionali, considerato che una data certa non c'è. Riporta ilgazzettino.it

Elezioni Regionali, Veneto verso la Lega: «Ma nulla è ancora deciso». FI: un civico in Campania - Si è detto per settimane che le Marche erano l’ago della bilancia delle regionali d’autunno. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Quartiere Lega Disciplinare