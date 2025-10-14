Electric Cherry e Meri Lu Jacket al Boogie Club di Roma
Serata speciale al Boogie Club di Roma domenica 19 ottobre (ore 20:45) con due artisti d’eccezione: l’italo inglese Meri Lu Jacket, cantante e chitarrista soulblues recentemente uscita con il nuovo album “All In”, e la band romana degli Electric Cherry autori di un classic rock dal sapore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
