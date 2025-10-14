Elanco Impact Day appuntamento con il volontariato d' impresa

Milano, 14 ott. (askanews) - Una giornata dedicata al volontariato, attraverso attività dei dipendenti. Si è tenuto giovedì 9 ottobre l'Elanco Impact Day 2025, giornata in cui un ideale "giro del mondo" del volontariato ha coinvolto tutte le sedi dell'azienda, che opera nel mercato della salute degli animali domestici, dall'Asia, al Continente Americano fino all'Europa. Un momento assolutamente fondamentale per Elanco, come spiegato da Mario Andreoli, General Manager di Elanco Italia. "Oggi è una giornata molto importante per l'Elanco. Oggi è l'Elanco Impact Day. Una giornata in cui tutti i dipendenti di Elanco in tutto il mondo dedicano ore del proprio lavoro al volontariato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elanco Impact Day, appuntamento con il volontariato d'impresa

Argomenti simili trattati di recente

Elanco Impact Day, appuntamento con il volontariato d'impresa - Anche quest'anno, dunque, Elanco, con l'Impact Day, non ha mancato l'appuntamento con il volontariato d'impresa, regalando un'altra giornata memorabile e all'insegna dell'aiuto verso il prossimo, con ... Si legge su libero.it

Volontariato d’impresa: l’Elanco Global Day of Purpose per migliorare la vita di animali, persone e ambiente - È una di quelle tradizioni che arrivano da altri Paesi e che fa piacere siano diventate una realtà anche in Italia. milano.repubblica.it scrive