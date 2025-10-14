Egitto Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader

A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi. Successivamente ha preso parte una riunione con il capo dello Stato de Il Cairo, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Egitto, Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader

Scopri altri approfondimenti

Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza l'unica leader donna - X Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #13ottobre #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #Palestinesi #ostaggi #pace #Knesset #Egitto #Meloni #Sudan #Toscana #PapaLeoneXIV #NagornoKarabakh #Cyberbullismo #IA #Palermo #Rupnik - facebook.com Vai su Facebook

Sharm el Sheikh, Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader - A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con ... Riporta ilmattino.it

Meloni incontra al-Sisi a Sharm el-Sheikh: il cessate il fuoco è la via per salvare Gaza e aprire la strada a uno Stato palestinese - Il cessate il fuoco è fondamentale per aumentare gli aiuti, liberare gli ostaggi e avviare la ricostruzione verso uno Stato palestinese indipendente ... msn.com scrive

Italia-Egitto, bilaterale Al Sisi-Meloni a Sharm El-Sheikh - Sheikh, ha ricevuto la presidente del Consiglio Georgia Meloni a margine del vertice per la pace, alla presenz ... Segnala libero.it