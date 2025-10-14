Educazione finanziaria Tutti per uno economia per tutti! | il progetto di Banca d’Italia per i docenti
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la Banca d’Italia rilancia le attività di formazione rivolte agli insegnanti con il percorso gratuito "Tutti per uno, economia per tutti!". Il progetto, attivo su tutto il territorio nazionale, propone un calendario di seminari curati dal personale della Banca e rivolti a docenti di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
