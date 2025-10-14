Educare a sentire | la scuola come laboratorio dell’indignazione del ribrezzo della pietà e della coscienza

C’è un livello dell’educazione che non si misura con i voti, né con le prove standardizzate. È quello che tocca le fibre profonde dell’essere umano, che educa al sentimento del giusto e dell’ingiusto, del bene e del male, della dignità e dell’abiezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it