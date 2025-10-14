edoardo bennato live nei teatri con sono solo canzonette tour 2025

Edoardo Bennato torna in tour nei teatri da fine ottobre con Sono Solo Canzonette Tour 2025. Inarrestabile Edoardo Bennato, l’artista ribelle, pirata del rock made in Bagnoli, che torna in tour nei teatri da ottobre con Sono Solo Canzonette Tour 2025. Dodici imperdibili appuntamenti live che vedranno sul palco uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato in Italia. È pronto a salpare nuovamente, Edoardo Bennato: Peter Pan “impertinente”, allergico a ogni etichetta, un sovversivo della musica, un provocatore che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, porterà nei teatri delle principali città italiane i classici del suo repertorio, le canzoni sempre attuali che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

