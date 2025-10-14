Edizioni BD presenta DAWNRUNNER di Ram V e Evan Cagle
Robottoni giganti si battono per il futuro dell’umanità contro una paurosa minaccia aliena. Non è Goldrake o Gundam né tantomeno Neon Genesis Evangelion, bensì DAWNRUNNER, la nuova creazione di Ram V, lo sceneggiatore di origini indiane fresco di vittoria agli ultimi Eisner Awards. Grazie agli ipnotici disegni di Evan Cagle ( New Gods, Superman and The Authority, Catwoman ) e da un team di lavoro di tutto rispetto composto, tra gli altri, anche dal colorista italiano Francesco Segala (vincitore ai Premi Boscarato 2025), questa volta lo scrittore lascia da parte le meraviglie del folklore dell’India dei suoi lavori più recenti per regalarci un suggestivo mondo sci-fi che è un appassionato tributo al genere mecha giapponese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
