edilizia sostenibile presentato il green building forum italia

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ott. (askanews) - Presentata presso la "Sala Salvadori" della Camera dei Deputati, la prima edizione del Green Building Forum Italia, un progetto che nasce con l'obiettivo di ridisegnare il futuro del settore delle costruzioni in chiave sostenibile, integrata e partecipata. Il Forum nasce con un'idea chiara; ripensare il modo in cui costruiamo, abitiamo e viviamo gli spazi, mettendo al centro il benessere delle persone, la tutela dell'ambiente e la qualità della vita nelle nostre città. In un momento in cui la crisi climatica impone scelte coraggiose, il settore delle costruzioni può - e deve - diventare un protagonista del cambiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

