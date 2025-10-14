Edilizia sostenibile e innovazione | Daikin presenta le sue novità a SAIE 2025
La multinazionale, che conferma la propria leadership come partner unico per costruttori, progettisti e installatori, porterà in fiera anche il nuovo sistema Hybrizone Daikin sarà presente al SAIE 2025, la più importante fiera in Italia dedicata al settore dell’edilizia, delle costruzioni e della progettazione che si terrà a Bari dal 23 al 25 ottobre. La multinazionale giapponese, leader globale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria, esporrà i propri prodotti all’interno della fiera presso il padiglione NUOVO – stand H24. L’azienda non è solo un fornitore di impianti, ma un partner a 360° per imprese edili, progettisti e installatori. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Argomenti simili trattati di recente
Il progetto Capello Headquarters è stato inserito dal colosso dell'edilizia sostenibile Saint-Gobain tra i migliori progetti italiani e internazionali per il restauro del patrimonio edilizio e l'architettura contemporanea. #greenbuilding - facebook.com Vai su Facebook
Emissioni incorporate e edilizia sostenibile, da @Kyoto_Club e @Legambiente un nuovo webinar Focus su offsite e gestione degli scarti, per capire come ridurre le emissioni di carbonio incorporato nei materiali da costruzione - X Vai su X
Caseitaly Expo 2025: hub internazionale dell’edilizia sostenibile e dell’innovazione per un futuro a impatto zero - La prima edizione di CASEITALY EXPO 2025 si preannuncia come un evento di grande rilievo per il settore dell’involucro edilizio, riunendo leader nazionali e internazionali a Bergamo dal ... Riporta edilportale.com
Edilizia, nuova fase, senza timori: «Così possibile crescere» - Tra innovazione e sostenibilità, uno dei comparti traino dell'economia regionale tenta l'accelerazione. Si legge su quotidianodipuglia.it
La filiera delle costruzioni e dell’edilizia sostenibile si incontra a Milano - Miba è il nome del format che comprende quattro manifestazioni della fiera meneghina che abbracciano tutto il settore. Segnala repubblica.it