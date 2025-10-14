Edificio abbandonato da 30 anni sigillato | ‘Era diventato un rifugio abusivo’

Udinetoday.it | 14 ott 2025

Accessi abusivi, degrado e paura tra i residenti: in via Bertaldia, a Udine, è scattato l’intervento della polizia locale per chiudere uno stabile abbandonato da oltre trent’anni. Un’azione di messa in sicurezza decisa dopo le ripetute segnalazioni del quartiere. L’operazione è stata avviata su. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

