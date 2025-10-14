Ecuador | la replica di un vaso Mayo-Chinchipe in dono alla città di Genova

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, martedì 14 ottobre, il console generale dell’Ecuador a Genova, Oscar Izquierdo ha consegnato a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo la replica della vasija Mayo-Chinchipe, un vaso-bottiglia bifronte per il cacao. La bottiglia, simbolo dell’arte e delle tecniche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

