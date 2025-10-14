Economia la madre di tutte le sfide Ddl sulla Zes via alla procedura sprint

La metafora calcistica è quasi scontata: l’obiettivo (dichiarato) del mandato bis di Francesco Acquaroli è la promozione delle Marche dai cadetti di belle speranze alla serie A delle Regioni, per agganciare il treno del nord, di quelli che contano, e lavare l’onta della retrocessione "in transizione" nel 2018 secondo le regole del ’campionato’ Ue. Fosse facile, avremmo già prenotato un posto al sole. Ma facile non è, tutt’altro, perché il declassamento è avvenuto negli anni dopo il crac di Banca Marche e la vendita dei gioielli di famiglia della grande industria, di pari passo con lo smottamento del modello manifatturiero della media, piccola o piccolissima impresa su cui si reggeva (e prova ancora a reggersi) il sistema marchigiano in un mercato che ha come potenziale concorrente (ma anche cliente) il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it