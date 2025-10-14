Economia il premio Nobel va ai guru della crescita

È diviso in tre il premio Nobel dell'economia di quest'anno. Il riconoscimento, assegnato ieri dall'Accademia Svedese delle Scienze, è andato per metà a Joel Mokyr (americano di origine olandese e israeliana della Northwestern University di Chicago) e per l'altra metà a Philippe Aghion (francese con cattedra all'Insead e alla London School of Economics) e Peter Howitt (canadese, insegna alla Brown University del Rhode Island). Il comune denominatore sono gli studi dei tre (che si divideranno il premio di un milione di dollari) sulla crescita, e in particolare le loro ricerche sui meccanismi attraverso cui idee, cultura e istituzioni riescono a sostenere progresso tecnologico e sviluppo economico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Economia, il premio Nobel va ai "guru" della crescita

