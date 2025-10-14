Eclissi solare del millennio sei minuti di buio | quando e come vederla in Italia

Sei minuti di buio, in pieno giorno. La Nasa ha confermato un evento destinato a restare nella storia, in quanto oscurerà il cielo in diverse zone del pianeta. Già ribattezzata come l’ eclissi solare del millennio, interesserà cinque continenti e sarà visibile ampiamente anche dall’Italia. La data da cerchiare sul calendario non è vicina, sebbene in termini astronomici sia a uno schiocco di dita: 2 agosto 2027, dunque a un anno e mezzo da ora. Non un semplice spettacolo, ma un momento da ricordare per tutti esperti e gli appassionati: non ce ne sarà un’altra simile sicuramente entro l’arco della nostra vita terrena. 🔗 Leggi su Lettera43.it

