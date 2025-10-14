Ecco la graduatoria delle 167 scuole calcio milanesi La mappa dei costi e quanto guadagnano le società
A Milano il calcio non è solo sport: è parte del paesaggio urbano, un linguaggio comune che attraversa quartieri e generazioni. Dalla periferia alle zone centrali, ogni campo d’allenamento è un piccolo mondo dove centinaia di bambini e bambine inseguono un sogno che spesso inizia con la prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ecco la graduatoria delle 167 scuole calcio milanesi. La mappa dei costi (e quanto guadagnano le società) - Un viaggio nel business del calcio giovanile della nostra provincia: l’impatto economico sulle famiglie (anche migliaia di euro a stagione) per iscrivere i bambini a società Figc e le differenze di qu ... Lo riporta milanotoday.it