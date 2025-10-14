Ecco il ristorante buono e inclusivo Vaiano riparte il progetto PizzaPiù
Riparte PizzaPiù, il progetto dell’associazione " L’Occasione " per dare una possibilità a chi ha meno o diverse abilità, di integrarsi e di impegnarsi in qualcosa di insolito, acquisendo nuove competenze. Dopo alcune prove fatte prima dell’estate, le cene a base di pizza – preparate e servite dagli utenti dell’associazione, formata da famiglie di ragazzi e adulti disabili – proseguono per questo autunno, per gruppi di 2025 persone che potranno prenotare ai referenti del L’Occasione. Il format è lo stesso di PizziAmo, il progetto che Orizzonte Autismo sta portando avanti con successo al circolo di Viaccia da qualche anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
