Ha oltre tre milioni di follower, parla di glicemia come fosse un oracolo e trasforma grafici di glucosio in strumenti di lifestyle. Jessie Inchauspé, biochimica francese nota online come Glucose Goddess, è diventata in pochi anni una delle influencer più seguite del benessere digitale. I suoi “glucose hacks” – trucchi per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue – promettono energia, concentrazione, controllo del peso e persino serenità mentale. Dietro la semplicità dei consigli (“ Mangia prima le verdure, poi i carboidrati”; “Aggiungi un cucchiaio di aceto al pasto”; “Cammina dieci minuti dopo aver mangiato”), si è però sviluppata una vera e propria subcultura alimentare: milioni di persone, anche senza problemi metabolici, monitorano i propri valori glicemici attraverso sensori e app, inseguendo la curva perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco cosa c’è di vero nell’ossessione per il glucosio. I “trucchi” di Jessie Inchauspé: “Mangia prima le verdure e poi i carboidrati, aggiungi un cucchiaio di aceto al pasto”