Eccellenza Viareggio e Real Forte Querceta con la pareggite acuta E domani si torna in campo

In Eccellenza di recente non fanno che pareggiare sia il Viareggio (due X di fila) sia il Real Forte Querceta (quattro pari consecutivi) ma il campionato resta equilibratissimo con nessuno che scappa o resta troppo indietro. Il Viareggio si fa riprendere al 92’ a Sesto al termine di una gara brutta e fallosa, dove ne ha fatto le spese il difensore bianconero Videtta (toccato duro e uscito già al quarto d’ora). "Dobbiamo recuperare energie e soprattutto giocatori – commenta il tecnico delle zebre Walter Vangioni – ogni partita perdiamo una pedina fondamentale. La rosa al completo non l’ho mai avuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Viareggio e Real Forte Querceta con la pareggite acuta. E domani si torna in campo

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo 11 anni, torna il derby Viareggio-Lucchese. Appuntamento per mercoledì (15 ottobre) alle ore 18 allo stadio dei Pini "Torquato Bresciani" di Viareggio. Alla sfida, valida per la sesta giornata del girone A di Eccellenza Toscana, potranno assistere solo i re - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenza. Viareggio e Real Forte Querceta con la pareggite acuta. E domani si torna in campo - In Eccellenza di recente non fanno che pareggiare sia il Viareggio (due X di fila) sia il Real Forte Querceta (quattro pari consecutivi) ma il campionato resta equilibratissimo con nessuno che scappa ... msn.com scrive

Eccellenza, regna l’equilibrio: Viareggio raggiunto a Sesto, Forte indenne a Massa - Ai bianconeri non basta il rigore di Morelli per strappare i tre punti. Secondo luccaindiretta.it

Eccellenza. Viareggio vuole stupire. Real FQ, derby apuano - In Eccellenza sarà una settimana di fuoco con tre gare in otto giorni (mercoledì c’è il turno infrasettimanale). lanazione.it scrive