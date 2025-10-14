Eccellenza del Made in Italy | il Mimit dedica un francobollo al gruppo Alluminio Agnelli

Il gruppo industriale bergamasco “Alluminio Agnelli” è stato celebrato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’emissione di un francobollo dedicato e inserito nella serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Le cerimonia di svelamento, tenuta dal Ministro Adolfo Urso a Palazzo Piacentini, ha così reso noto il francobollo e i prodotti correlati: dalla cartolina alla tessera da collezione, fino al cosiddetto folder, un prestigioso dépliant contenente la carta di identità del valore bollato. Un francobollo dietro cui si cela – ed è subito ben chiaro guardando la vignetta realizzata dal Poligrafico e Zecca di Stato per Poste Italiane – tutta la forza e la storicità del gruppo cui spetta il merito di essere riuscito, per primo in Italia e nel lontano 1907, a interpretare la natura versatile dell’alluminio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Eccellenza del Made in Italy: il Mimit dedica un francobollo al gruppo “Alluminio Agnelli”

