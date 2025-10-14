Eccellenza alti e bassi Mesola frena l’emorragia La Comacchiese annaspa

Brutto risveglio per il Sant’Agostino, che torna coi piedi per terra in virtù del roboante ko casalingo per mano del Massa Lombarda (1-5). Poteva essere la gara del definitivo salto di qualità per i ramarri, che invece hanno approcciato malissimo e non sono praticamente mai stati in partita: il primo tempo, infatti, ha avuto ben poca storia, col risultato che era già sullo 0-4 per i romagnoli al 45’. Senza Costantino tra i pali, la formazione di mister Biagi ha subito addirittura quattro reti nel giro di venti minuti, a cavallo tra 12’ e 32’ del primo tempo: un poker che ha steso Vanzini e compagni, incapaci di reagire e forse anche un po’ svuotati mentalmente da un avvio di campionato sopra le aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

