Eccellenza alti e bassi Mesola frena l’emorragia La Comacchiese annaspa
Brutto risveglio per il Sant’Agostino, che torna coi piedi per terra in virtù del roboante ko casalingo per mano del Massa Lombarda (1-5). Poteva essere la gara del definitivo salto di qualità per i ramarri, che invece hanno approcciato malissimo e non sono praticamente mai stati in partita: il primo tempo, infatti, ha avuto ben poca storia, col risultato che era già sullo 0-4 per i romagnoli al 45’. Senza Costantino tra i pali, la formazione di mister Biagi ha subito addirittura quattro reti nel giro di venti minuti, a cavallo tra 12’ e 32’ del primo tempo: un poker che ha steso Vanzini e compagni, incapaci di reagire e forse anche un po’ svuotati mentalmente da un avvio di campionato sopra le aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Berries, in Gdo a Brescia prezzi alti e qualità variabile Offerta ampia, formati diversificati e forte presenza di brand. Mirtilli peruviani di eccellenza, ribes economici e lamponi in rincaro dal Marocco #osservatoriopiccolifrutti #gdo #berries #brescia Italian Berry - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza, alti e bassi. Mesola frena l’emorragia. La Comacchiese annaspa - Turno positivo solo per i castellani, che pareggiano e non subiscono reti in casa. Da sport.quotidiano.net
Eccellenza. Comacchiese col . Solarolo al Raibosola. Le altre in trasferta - Giornata significativa per le altre tre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Segnala ilrestodelcarlino.it
Eccellenza. Crisi Mesola, altre quattro reti. Il Medicina chiude presto i conti - : Calderoni, Valesani (65’ Rivas) Biolcati, De Angelis (46’ Davo), Telloli (77’ Guariento), Hoxha, Lucci, Neffati, Rako, Cantelli (78’ Paganini), Alessio (81 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it