EA FC 26 SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 2 Gueye & Aguerd Ratings Reload Quale Carta Scegliere

Fifaultimateteam.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 2 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta speciale di Nayef Aguerd o di Pape Gueye Ratings Reload è disponibile nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Battlefield 6. Acquista il nuovo capitolo dello sparattuto di Electronic Arts su Amazon approfittando di uno sconto dell’11%. 79.99€ 70.99€ Acquista Ora! Il difensore marocchino e il mediano senegalese sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

