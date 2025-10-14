È una gioia averlo qui Avanti un altro momento storico | pubblico impazzito e Paolo Bonolis mai così emozionato
Come ogni pomeriggio, il pubblico di Canale 5 si è ritrovato puntuale davanti al televisore per seguire Avanti un Altro, il game show di Paolo Bonolis che da anni accompagna milioni di italiani tra risate, quiz e sketch surreali. Ma la puntata di lunedì 13 ottobre 2025 ha riservato una sorpresa che nessuno si aspettava, riportando sul piccolo schermo uno dei volti più iconici del programma: l’Alieno, interpretato da Leonardo Tricarico. Il suo ingresso in scena, accolto da un boato in studio, ha scatenato una vera e propria ondata di entusiasmo e di nostalgia, regalando un momento di pura televisione popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
