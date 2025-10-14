È una 39enne la donna arrestata a Roma per l'esplosione in un cantiere Atac | s'indaga sul movente

Ha 39 anni ed è di origine cubana la donna arrestata per aver appiccato l'incendio che ha provocato l’esplosione di una bombola d'ossigeno in un cantiere su via Prenestina, all’incrocio con viale Palmiro Togliatti. È accusata di incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

