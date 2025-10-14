È ufficiale | Brugnoni alla Direzione Cinema e Audiovisivo Si muoverà su un campo minato

Lunedì 13 ottobre, a distanza di due mesi dalla notizia che il Fatto Quotidiano ha anticipato in esclusiva, è stata formalizzata la nomina di Giorgio Carlo Brugnoni – fino a ieri Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura – al ruolo di Direttore della Dgca, la Direzione Cinema e Audiovisivo, una delle strutture più impegnative del dicastero guidato da Alessandro Giuli (FdI). In effetti, chi redige queste noterelle, aveva segnalato assieme a Thomas Mackinson la assai probabile nomina il 19 agosto 2025. Questa la cronologia: il 3 luglio, lo storico Dg Nicola Borrelli si è dimesso, per ragioni personali seppur nel clima avvelenato del “caso Kaufmann” (il presunto omicida di Villa Pamphilj e presunto beneficiario di fondi ministeriali per il tax credit); il 31 luglio, è stato pubblicato un veloce interpello-lampo ministeriale, aperto anche a persone esterne al Mic, che si è chiuso l’8 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

