Numerosi i casi di persone che hanno iniziato a sentirsi male dopo aver bevuto un cocktail. Chiuse numerose fabbriche di produzione: “La situazione è gravissima” “Basta consumare alcol. La popolazione è chiamata ad evitare qualsiasi tipo di drink”. Dal Governo e dalle autorità sanitarie arriva la clamorosa stretta sulle bevande alcoliche. Una decisione figlia di una situazione emergenziale, che si è sviluppata negli ultimi giorni. E che ha portato le autorità a prendere dei provvedimenti. Fino a pochi mesi fa si combatteva l’eccessivo utilizzo di sostanze alcoliche, considerate la causa di incidenti stradali ed altre problematiche. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - E’ tornato il proibizionismo. Stretta del Governo: “Vietati drink e cocktail”