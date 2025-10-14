È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti

Oggi, martedì 14 ottobre, "È sempre Cartabianca" va in onda su Rete 4 con una nuova puntata, con la padrona di casa Bianca Berlinguer pronta a guidare dibattiti densi e dalle opinioni divisive. Il programma si propone di spogliare i retoricismi e mettere sotto la lente questioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Stasera in TV: #xfactor2025 , #cartabianca, #Montalbano e molto altro. La guida completa - X Vai su X

Bianca Berlinguer, Mauro Corona e tanti ospiti vi aspettano a "È sempre Cartabianca", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

È sempre Cartabianca stasera in tv martedì 30 settembre su Rete 4: anticipazioni del programma di Bianca Berlinguer - Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, in onda oggi martedì 30 settembre in prima serata su Rete 4. Segnala corrieredellumbria.it

È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti - Il talk show Videonews condotto da Bianca Berlinguer "È sempre Cartabianca" da settimane segue da vicino le fratture geopolitiche, le emergenze sociali e i riflessi che queste hanno sulla vita ... Da today.it

È sempre Cartabianca stasera in tv (martedì 30 settembre): i temi, gli ospiti e le altre anticipazioni - Questa sera, martedì 30 settembre 2025, torna in prima serata su Rete 4 il talk show È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, che continua a seguire da vicino le ... msn.com scrive