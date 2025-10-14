È Sempre Cartabianca Iacchetti torna dalla Berlinguer
Il cessate il fuoco e la stretta attualità internazionale saranno i temi centrali della puntata di questa sera, martedì 14 ottobre, di È Sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 14 ottobre 2025. Il giorno più atteso è arrivato: Hamas ha liberato i 20 ostaggi israeliani ancora in vita e Donald Trump ha definito la fine della guerra come il suo più grande successo diplomatico, prospettando per il futuro “un grande miracolo a Gaza”. Intanto, a Udine, questa sera è attesa la partita Italia-Israele. Il rischio di tensioni e l’annunciato corteo pro-Pal hanno portato a un imponente piano di sicurezza: attorno allo stadio è scattata la zona rossa con vigilanza rafforzata e il supporto di elicotteri e droni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
