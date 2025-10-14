È Sempre Cartabianca Iacchetti torna dalla Berlinguer | pace in Medio Oriente e maxi piano sicurezza a Udine tra i temi della puntata
Bianca Berlinguer guida una nuova puntata di È Sempre Cartabianca oggi, martedì 14 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4. Al centro del talk: la fine del conflitto in Medio Oriente dopo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani, il piano di sicurezza a Udine per la partita Italia–Israele, oltre ai dossier economici legati alla manovra su lavoro, tasse e pensioni. Indice. È Sempre Cartabianca, anticipazioni 14 ottobre 2025: la situazione in Medio Oriente. Udine blindata per Italia–Israele: cosa prevede il dispositivo. Economia: lavoro, tasse e pensioni nella prossima manovra. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
Cartabianca Iacchetti critica il governo Tajani replica con fermezza - facebook.com Vai su Facebook
Definisci bambino, Enzo Iacchetti e lo scontro con Eyal Mizrahi: "Il mio era uno sfogo di rabbia umanitario, gli italiani che mi hanno incontrato mi hanno abbracciato perchè ho manifestato ciò che loro stessi avrebbero voluto dire" #ÈsempreCartabianca Vai su X
È Sempre Cartabianca, Iacchetti torna dalla Berlinguer - È Sempre Cartabianca: l'attualità internazionale e le possibili tensioni a Udine per la partita Italia- Riporta davidemaggio.it
Enzo Iacchetti torna in TV, le rivelazioni a Bianca Berlinguer dopo la lite - Enzo Iacchetti torna in tv dopo lo scontro a È sempre cartabianca, la rivelazione shock: "Mi ha scritto l'orario in cui mi viene a uccidere". Come scrive donnaglamour.it
VIDEO| È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti sbotta contro l’israeliano Eyal Mizrahi: “Fascista? Str***o, ti prendo a pugni” - Durante il dibattito su quanto avviene nella Striscia di Gaza scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi ... Secondo dire.it