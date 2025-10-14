È Sempre Cartabianca Iacchetti torna dalla Berlinguer | pace in Medio Oriente e maxi piano sicurezza a Udine tra i temi della puntata

Atomheartmagazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Berlinguer guida una nuova puntata di È Sempre Cartabianca oggi, martedì 14 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4. Al centro del talk: la fine del conflitto in Medio Oriente dopo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani, il piano di sicurezza a Udine per la partita Italia–Israele, oltre ai dossier economici legati alla manovra su lavoro, tasse e pensioni. Indice. È Sempre Cartabianca, anticipazioni 14 ottobre 2025: la situazione in Medio Oriente. Udine blindata per Italia–Israele: cosa prevede il dispositivo. Economia: lavoro, tasse e pensioni nella prossima manovra. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

200 sempre cartabianca iacchetti torna dalla berlinguer pace in medio oriente e maxi piano sicurezza a udine tra i temi della puntata

© Atomheartmagazine.com - È Sempre Cartabianca, Iacchetti torna dalla Berlinguer: pace in Medio Oriente e maxi piano sicurezza a Udine tra i temi della puntata

Altre letture consigliate

200 cartabianca iacchetti torna&#200; Sempre Cartabianca, Iacchetti torna dalla Berlinguer - È Sempre Cartabianca: l'attualità internazionale e le possibili tensioni a Udine per la partita Italia- Riporta davidemaggio.it

200 cartabianca iacchetti tornaEnzo Iacchetti torna in TV, le rivelazioni a Bianca Berlinguer dopo la lite - Enzo Iacchetti torna in tv dopo lo scontro a &#200; sempre cartabianca, la rivelazione shock: "Mi ha scritto l'orario in cui mi viene a uccidere". Come scrive donnaglamour.it

VIDEO| &#200; sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti sbotta contro l’israeliano Eyal Mizrahi: “Fascista? Str***o, ti prendo a pugni” - Durante il dibattito su quanto avviene nella Striscia di Gaza scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi ... Secondo dire.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Cartabianca Iacchetti Torna