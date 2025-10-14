E se Shakespeare fosse stato una donna? Un viaggio tra alcune figure femminili più celebri del Bardo

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due attrici si presentano al pubblico e pongono una domanda tanto assurda quanto teatrale: “E se William Shakespeare fosse stato una donna?”Da questo spunto prende vita un viaggio affascinante tra alcune delle figure femminili più celebri del Bardo, reinterpretate attraverso uno sguardo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Shakespeare, chi? Da John Florio al dubbio Montale - Da John Florio al dubbio Montale" pubblicato il 7 Ottobre 2025 a firma di Giorgio dell’arti ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Shakespeare Fosse Stato Donna