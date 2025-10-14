Un’intelligenza artificiale può scrivere romanzi, comporre musica e creare immagini mozzafiato. Ma se un’opera nasce da una macchina. chi ne è davvero l’autore? L’Italia ha appena approvato la legge 1322025, che cambia per sempre il confine tra creatività umana e artificiale. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio spiega con esempi concreti cosa dice la nuova legge e ci accompagna in una riflessione profonda: quanto resta umano in un mondo in cui l’intelligenza artificiale “crea” insieme a noi?. 🔗 Leggi su Panorama.it

E se il tuo prossimo quadro, libro o canzone fosse "di" una macchina?