È rimasto totalmente emozionato e senza parole | la sposa sorprende il padre con un ballo insieme alle tre sorelle il video commuove il web
Mentre le note di “ Give Me Away” riempivano la sala, Greg Wickles stringeva a sé la sua ultima figlia, Marissa, per il tradizionale ballo padre-figlia. Un momento dolce e malinconico, l’ultimo di quattro. Ma poi, una sorpresa ha trasformato quel ballo in un momento indimenticabile: una dopo l’altra, anche le tre sorelle maggiori si sono unite a loro, stringendosi in un abbraccio che sanciva il momento: tutte loro figlie avevano definitivamente lasciato “il nido”. La scena, avvenuta durante le nozze di Marissa Nielsen, 29 anni, lo scorso giugno, è stata ripresa in un video che ha fatto il giro di TikTok, commuovendo milioni di persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
