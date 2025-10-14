È per Priscilla con tutto il mio cuore Giulia De Lellis il regalo alla figlia appena nata
“A dream comes true: meet Priscilla 06”. Con queste parole, Giulia De Lellis ha scelto di raccontare su Instagram, oggi 14 ottobre, la sua felicità più grande. L’influencer romana, che conta 1,6 milioni di follower, ha pubblicato un post dedicato alla figlia Priscilla, nata lo scorso 8 ottobre a Roma, accompagnandolo con un annuncio che unisce vita privata e lavoro: una nuova tonalità del suo Lip Jelly, battezzata proprio con il nome della neonata. Prezzo: 26 euro. Dietro l’operazione, come sempre, c’è il suo marchio Audrer, il brand di cosmetici che Giulia ha costruito come una sorta di diario pubblico della sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
@tonyeffebaby777 e Priscilla, dal primo giorno è tutto un tenerissimo abbraccio ? - facebook.com Vai su Facebook
Priscilla, la figlia di De Lellis e Tony Effe, "diventa un rossetto". Il nuovo progetto commerciale - "A lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore", le dolci parole dell'influencer ... Come scrive today.it