È nato il partito politico Ora! E' il veneto Michele Boldrin il segretario

Il congresso del nuovo partito ORA!, fondato dall’associazione Drin Drin, ha annunciato i suoi primi vertici: l’economista veneto Michele Boldrin sarà il Segretario del partito, mentre l’imprenditore Alberto Forchielli ne assumerà la Presidenza. Con loro, sono stati nominati anche il Consiglio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

