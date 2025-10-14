È morto l'allenatore dei vip Angelo Valente il cordoglio sui social da Taylor Mega a Canalis | Persona buona e vera

È venuto a mancare Angelo Valente, maestro di kickboxing e allenatore di numerosi volti noti dello spettacolo, aveva 51 anni. Nel corso della sua carriera ha seguito, tra gli altri, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, e Taylor Mega. Era affetto dal 2015 da una grave malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

È morto a 51 anni Angelo Valente, campione di kickboxing e allenatore dei vip: era il maestro della Canalis Vai su X

Pochi giorni fa è morto suo padre Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors. Nonostante il dolore, la notte scorsa, a distanza di 48 ore dalla grave perdita, il figlio Ignacio è sceso in campo con il Tigre e ci ha messo solo 21 minuti per segnare un gol con - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Valente, morto a 51 anni il re di kickboxing (4 volte campione mondiale) e allenatore dei vip - Canalis: "Questa è dura amico mio" - Morto Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing. Da affaritaliani.it

Angelo Valente è morto, chi era l’allenatore dei vip. Il dolore della Canalis: “Posso solo dirti grazie” - Si è spento Angelo Valente a 51 anni, addio al quattro volte campione del mondo di kickboxing: l’addio commosso di Elisabetta Canalis ... Secondo dilei.it

È morto Angelo Valente, leggenda della kickboxing e allenatore dei vip - Tantissimi i messaggi di cordoglio, dai suoi clienti affezionati fino ai volti noti che allenava e con cui era amico ... Lo riporta milanotoday.it