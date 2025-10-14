È morto il giostraio pestato dal branco alla sagra del vino di Capena

Stefano ‘Luigi’ Cena è morto. Il giostraio di Capena, massacrato di botte dal branco nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, non ce l'ha fatta. L'uomo, 65 anni, ha lottato per giorni. Lo scorso 10 ottobre era entrato in coma e nella mattinata del 14 ottobre il suo cuore ha smesso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it