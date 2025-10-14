È morto D' Angelo la voce che rivoluzionò il soul e l' R&B

Il mondo dell'R&B e del neo-soul è in lutto. Il rivoluzionario cantante D'Angelo, al secolo Michael Eugene Archer, è morto martedì mattina nella sua casa di New York all'età di 51 anni, dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa con un. 🔗 Leggi su Today.it

