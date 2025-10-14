La musica soul ha perso uno dei suoi innovatori più visionari. D’Angelo, pseudonimo di Michael Eugene Archer, è morto il 14 ottobre 2025 all’età di 51 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore pancreatico. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso un toccante messaggio: “ La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, con il cuore spezzato annunciamo che Michael D’Angelo Archer, conosciuto dai suoi fan in tutto il mondo come D’Angelo, ci ha lasciati oggi “. Il comunicato della famiglia prosegue con un invito che riflette l’eredità dell’artista: “ Siamo addolorati che possa lasciarci solo il ricordo del suo affetto, ma eternamente grati per l’eredità di musica straordinariamente toccante che ci lascia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È morto D’Angelo, il genio schivo che ha cambiato l’R&B con soli tre album