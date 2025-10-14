È morto D’Angelo il cantante simbolo del neo soul aveva solo 51 anni e lottava contro il cancro

14 ott 2025

È morto D’Angelo, cantautore e musicista americano considerato una delle voci più importanti della musica soul moderna. Aveva solo 51 anni e lottava contro il cancro al pancreas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

