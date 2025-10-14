D’Angelo, cantante e musicista statunitense tra i protagonisti più innovativi della musica soul e R&B contemporanea, è morto martedì 14 ottobre all’età di 51 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha spiegato come l’artista stesse da tempo combattendo contro un tumore. «La stella più luminosa della nostra famiglia ha smesso di brillare per noi in questa vita. Siamo eternamente grati per l’eredità di musica straordinariamente toccante che ci consegna», si legge nella dichiarazione ufficiale. La morte di D’Angelo ha suscitato numerosi omaggi da parte di colleghi e fan, tra cui DJ Premier, The Alchemist e Tyler the Creator. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto D’Angelo, icona del neo-soul