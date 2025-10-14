È morto Angelo Valente leggenda della kickboxing e allenatore dei vip

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro volte campione del mondo di kickboxing. Maestro del ring e leggenda nel suo settore. Si è spento nelle scorse ore Angelo Valente, 51 anni, residente da una vita a Rozzano, la sua città. Proprio il Comune nel Milanese gli ha dedicato un messaggio di cordoglio: “La scomparsa di Angelo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

200 morto angelo valenteAngelo Valente, morto a 51 anni il campione di kickboxing e allenatore dei vip. Il ricordo di Elisabetta Canalis: «Grazie per il coraggio che mi hai dato» - E' morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. Lo riporta ilmessaggero.it

200 morto angelo valenteMorto Angelo Valente, leggenda della Kickboxing italiana. Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato” - Il commovente ricordo di Elisabetta Canalis: "Grazie per il coraggio che mi hai dato" ... ilfattoquotidiano.it scrive

200 morto angelo valenteAngelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni - La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Angelo Valente