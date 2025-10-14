È morto Angelo Valente leggenda della kickboxing e allenatore dei vip

Quattro volte campione del mondo di kickboxing. Maestro del ring e leggenda nel suo settore. Si è spento nelle scorse ore Angelo Valente, 51 anni, residente da una vita a Rozzano, la sua città. Proprio il Comune nel Milanese gli ha dedicato un messaggio di cordoglio: “La scomparsa di Angelo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Saverio Angelo Spina, 65 anni, e Antonietta Aluotto, 57, sono morto dopo lo schianto tra la loro moto e un'auto. L'impatto è stato violentissimo: la donna è morta sul colpo, mentre l'uomo poco dopo. Entrambi erano uniti dalla passione per le motociclette - facebook.com Vai su Facebook

È morto Donato D'Angelo. La Basilicata perde uno dei suoi migliori enologi e produttori - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/morto-donato-dangelo-basilicata/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=176002 - X Vai su X

Angelo Valente, morto a 51 anni il campione di kickboxing e allenatore dei vip. Il ricordo di Elisabetta Canalis: «Grazie per il coraggio che mi hai dato» - E' morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. Lo riporta ilmessaggero.it

Morto Angelo Valente, leggenda della Kickboxing italiana. Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato” - Il commovente ricordo di Elisabetta Canalis: "Grazie per il coraggio che mi hai dato" ... ilfattoquotidiano.it scrive

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni - La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta ... tg24.sky.it scrive