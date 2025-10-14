E' morto Andrea Pulidori | addio al direttore sportivo di Ferrara Basket 2018

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morto Andrea Pulidori. Il direttore sportivo della società cestistica Ferrara Basket 2018 è scomparso all’improvviso nella notte tra lunedì e martedì. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla stessa società di basket che si è detta “profondamente sconvolta e addolorata” e ha lasciato un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

