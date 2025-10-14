È morto anche il secondo studente 17enne vittima dell'incidente a Caiazzo | proclamato lutto cittadino

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Caiazzo, in provincia di Caserta, per la morte del secondo ragazzo rimasto ferito nell'incidente del 29 settembre: era uno studente di 17 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

