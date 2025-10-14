È iniziata la vaccinazione antinfluenzale gratuita e aperta a tutti

Da lunedì 13 ottobre, a Lecco e in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini. Fa seguito alla fase dedicata alle categorie prioritarie, donne in gravidanza, bambini da 6 mesi a 17 anni, over 60 e persone con patologie croniche. Adesso la campagna è estesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Regione Lomnbardia e ASST Rhodense informano che è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita per: bambini e ragazzi 6 mesi–17 anni donne in gravidanza over 60 lavoratori per cui il vaccino è raccomandato Dal 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Vaccino antinfluenzale 2025: svelato il calendario completo per ogni Regione - 2026: il calendario regione per regione, per chi è consigliato e come prenotare. Lo riporta newsmondo.it

Vaccinanzioni antinfluenzali: ecco il calendario Regione per Regione - Le vaccinazioni sono iniziate per i soggetti più fragili, come donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60 e lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato ... Lo riporta ilsole24ore.com

Vaccinazioni antinfluenzali, al via la stagione 2025/2026 le Regioni coinvolgono le farmacie di comunità - Nella prima metà di ottobre prende il via la campagna vaccinale per influenza e covid, le farmacie si confermano punti chiave per garantire accesso capillare e copertura estesa della popolazione, in s ... Secondo farmacista33.it